Слуцкий: США ввели новые санкции против россиян на основании одних лишь подозрений

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. США ввели очередные санкции в отношении граждан РФ на основании одних лишь подозрений в совершении серьезных преступлений, это осложняет двусторонние отношения. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Наложение очередных рестрикций на россиян сопровождается достаточно серьезными обвинениями. Насколько они правомочны, должны выяснять только судебные и правоохранительные органы, - сказал Слуцкий. - Пока же на основании одних лишь подозрений сделаны новые резкие и отнюдь не дружественные шаги, что, безусловно, еще более осложняет двусторонние отношения".

В целом, констатировал глава комитета, "Вашингтон продолжает вести политику по очернению образа России в мире". "И санкции являются здесь одним из ее элементов наряду с различными рода провокациями и противоправными задержаниями наших сограждан на территории США", - заключил он.

Согласно сообщению на сайте Министерства финансов США, американские власти ввели санкции против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которые обвиняются в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Помимо Якубца и Турашева, в списке фигурируют еще 15 физических лиц, большая часть которых - граждане России, среди них есть также граждане Украины, Испании, Греции, Израиля и Узбекистана.

Санкции также введены в отношении шести российских юридических лиц, связанных, по утверждению Минфина США, с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группы. Речь идет об ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ". По версии американского ведомства, Гусев являлся генеральным директором этих организаций и помогал хакерам с проведением финансовых операций.

Министерство юстиции США в четверг объявило о том, что Максим Якубец обвиняется в рассылке вредоносного программного обеспечения в попытке украсть $220 млн с банковских счетов.