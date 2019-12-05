Антонов: Вашингтон беспочвенно обвинил власти РФ в связях с попавшими под санкции хакерами

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов подверг в четверг Вашингтон критике за то, что он беспочвенно заявляет о связях попавших под санкции "хакерских группировок" с российским правительством.

"Официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили правительство России. Попавшие под санкции "хакерские группировки" и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в "злонамеренной деятельности в киберпространстве". Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнеров", - говорится в комментарии посла, опубликованном на странице российской дипмиссии в Facebook.

Антонов также заявил, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, однако Соединенные Штаты эту идею игнорируют.

"Давно предлагаем американской стороне наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности, договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию "ярлык киберпреступника". Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений", - говорится в комментарии посла, сделанном на фоне введения Вашингтоном санкций в отношении российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению властей США к хакерской деятельности.

Ранее в четверг Минфин США объявил о введении санкций в отношении россиян Максима Якубца и Игоря Турашева, которые обвиняются в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров, а также еще ряда физических и юридических лиц, связанных, по мнению Вашингтона, с хакерской группой Evil Corp. Помимо Якубца и Турашева, в списке фигурируют еще 15 физических лиц, большая часть которых - граждане России, среди них есть также граждане Греции, Израиля, Испании, Узбекистана и Украины.

Рестрикции также введены против шести российских юридических лиц, связанных, по утверждению Минфина США, с россиянином Денисом Гусевым, входившим в состав хакерской группы. Речь идет об ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль" и ООО "ЮНИКОМ". По версии американского ведомства, Гусев являлся генеральным директором этих организаций и помогал хакерам с проведением финансовых операций.

В отношении Якубца и Турашева были выдвинуты официальные обвинения в сговоре, компьютерном взломе и мошенничестве.