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Приостановка авиасообщения с Грузией
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Косачев: вопрос восстановления авиасообщения России с Грузией требует скорейшего решения

Глава комитета Совета Федерации по международным делам также не исключил отмену визового режима между странами

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопросы облегчения визового режима между Грузией и РФ, вплоть до его отмены, а также вопросы восстановления авиасообщения с этой страной требуют скорейшего решения. Об этом заявил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с лидером оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе.

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"Есть некоторые практические вопросы, которые требуют, на наш взгляд, быстрого решения. Это и облегчение визовых процедур с российской стороны вплоть до отмены виз, это и восстановление авиасообщения, это и решение вопросов, связанных с тарифными ограничениями на поставки ряда товаров. В общем, есть конкретная повестка дня, которая обсуждается на самых разных уровнях, в разных форматах", - сказал Косачев.

В ходе встречи сенатор напомнил, что сейчас отношения между Россией и Грузией находятся в плачевном состоянии. "Но мы с вами всегда сходились в том, что наши народы ожидают совершенного иного. И государства, партии и политики, конечно, должны воспринимать этот общественный запрос и делать все для того, чтобы отношения между нашими странами вновь возвращались в нормальное русло", - сказал он.

Косачев отметил важность того, что Бурджанадзе в числе национальных интересов Грузии "отчетливо видит и отношения с Россией". "Это ровно то, что отличает и наши подходы. Мы совершенно точно заинтересованы в том, чтобы отношения с Грузией развивались поступательно", - добавил парламентарий.

Он также поблагодарил Бурджанадзе за ее политическую и гражданскую позицию. "Понимаем, что то, что вы приезжаете в Россию, не всегда воспринимается адекватно в Грузии, но это позиция ответственного политика, который действует в интересах своей страны. Мы это очень уважаем", - заключил глава международного комитета СФ.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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