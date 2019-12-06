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В ЦИК считают удачными эксперименты по онлайн-голосованию и цифровым участкам в Москве

В дальнейшем эти технологии будут доработаны

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что эксперименты по введению цифровых избирательных участков и дистанционному электронному голосованию на выборах 8 сентября в Москве прошли удачно, в дальнейшем эти технологии будут доработаны.

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"Москва вела два эксперимента - по дистанционному электронному голосованию и по цифровым избирательным участкам. Мы считаем, что и тот, и другой эксперимент очень удачно ложится в ту логику, о которой я сказал: создать единое избирательное пространство, перемещаясь в котором, человек не испытывает неудобства от того, что он не может проголосовать", - сказал Булаев в пятницу в ходе заседания экспертного совета в Госдуме по совершенствованию избирательного законодательства.

По его словам, в настоящее время ведутся "две большие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР): по цифровым избирательным участкам, которую ведет "Ростех", и дистанционному электронному голосованию - ее ведет "Ростелеком". "По результатам НИОКР мы получим минимум четыре варианта реализации этих проектов, этих форм голосования", - уточнил зампред ЦИК.

Он также отметил, что классическое голосование бумажными бюллетенями на избирательном участке "вряд ли в ближайшие 10-15 лет будет заменено чем-то другим". "Доверие к этой форме голосования у человека все-таки сохраняется больше, мы не собираемся и не имеем финансовых ресурсов на то, чтобы заменить ее другими. Но создать параллельные возможности для человека реализовать свое право - наша обязанность. В современных информационных технологиях, в современных технических технологиях такие возможности есть, мы в 2019 году две технологии использовали и, на мой взгляд, получили результат", - подчеркнул Булаев.

Он выразил надежду, что цифровые участки в 2020 году получат дальнейшее развитие. "Если вы [депутаты Госдумы] нас поддержите с новым законопроектом о продлении эксперимента по цифровым избирательным участкам, технология может быть доведена до состояния, при котором мы можем масштабировать этот проект в 2021 году к выборам депутатов Госдумы в объеме не менее 5 тыс. цифровых избирательных участков", - заключил зампред ЦИК.

Об экспериментах

Эксперимент по цифровому голосованию прошел в Москве 8 сентября - открылось 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования от концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Терминалы позволили находящимся в Москве жителям других субъектов РФ принять участие в выборах, проходивших в их регионах. Для голосования на цифровых участках прикрепились около 2 тыс. человек, проголосовали 1726 избирателей. Планируется, что к 2020 году концерн изготовит 1 тыс. таких комплексов, а к 2021 году - еще 4 тыс.

В свою очередь, эксперимент по онлайн-выборам прошел на выборах в Мосгордуму 8 сентября в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в Москве четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Теги
РоссияВыборы в Мосгордуму - 2019Единый день голосования - 2019Булаев, Николай Иванович
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