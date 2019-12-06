Лавров: РФ не меняет позицию по РСМД, несмотря на отсутствие отклика на инициативу Путина

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия не станет первой развертывать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД), несмотря на отсутствие реакции Запада на предложение президента РФ Владимира Путина ввести соответствующий мораторий. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, упомянув заявление главы российского государства о том, что отсутствие реакции партнеров вынуждает Москву принимать меры.

Лавров отметил, что западные страны, за исключением Франции, не отреагировали на предложение о моратории, но даже если он не будет пользоваться поддержкой, позиция РФ не изменится: "Если будут приниматься практические шаги по созданию и развертыванию, мы будем отвечать зеркально, но мы не будем первыми".

При этом он выразил надежду, что диалог по вопросу неразмещения ракет начнется с Францией.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо президента Франции Эмманюэля Макрона Путину писала, что французский лидер готов рассмотреть предложение ввести мораторий на размещение в Европе РСМД.

В сентябре стало известно, что Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, включая Китай. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В начале ноября Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.