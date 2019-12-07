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Россия - Белоруссия

Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед

Мероприятие проходит в сочинской резиденции главы государства
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История интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства.

Мероприятие проходит в сочинской резиденции главы государства "Бочаров ручей". Помимо лидеров двух стран, в переговорах принимают участие премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии. С российской стороны, в частности, присутствуют первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

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