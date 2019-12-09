ГА ООН проведет в 2021 году специальную сессию по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по теме борьбы с коррупцией состоится в 2021 году. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в специальной колонке для ТАСС, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

"В 2020 году, когда председательство в "пятерке" [БРИКС] вновь перейдет к России, мы намерены сосредоточить усилия на координации позиций по вопросам борьбы с коррупцией в рамках различных многосторонних форумов, прежде всего, ООН и Группы двадцати, усилении взаимодействия с партнерами по БРИКС в антикоррупционном образовании и просвещении, продолжении совместной работы по предотвращению коррупции в спорте. Важной частью нашей работы будет выработка общих подходов при подготовке к Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции, которая состоится в 2021 году", - подчеркнул дипломат.

По его словам, усиление взаимодействия с партнерами по БРИКС не значит, что Россия будет уделять меньше внимания другим существующим форматам. "Напротив, продолжая курс на сохранение центральной координирующей роли ооновских механизмов, наша страна стремится использовать любой полезный опыт для накопления и дополнения имеющихся антикоррупционных наработок через сотрудничество в рамках совершенно различных многосторонних инструментов", - отметил Сыромолотов.

Работа с Эр-Риядом

Россия будет работать с Саудовской Аравией во время председательства королевства в G20 в 2020 году по вопросам антикоррупционной проблематики, заявил Сыромолотов.

Дипломат отметил, что сотрудничество со странами Группы двадцати по противодействию коррупции представляется "особенно интересным и перспективным". "Спектр вопросов, которые участники группы держат в фокусе внимания, весьма широк, что позволяет охватить самые разные аспекты борьбы с коррупцией, - пояснил он. - Так, в 2019 году при японском председательстве были разработаны и приняты Принципы высокого уровня по эффективной защите лиц, сообщающих информацию о коррупции, "Сборник лучших практик по повышению прозрачности в инфраструктурном строительстве", началась работа по научному исследованию связи коррупции и экономических преступлений".

"С Эр-Риядом на антикоррупционном треке у нас сложились весьма плодотворные, нацеленные на практический результат отношения сотрудничества, в связи с чем планируем активно работать по заявленным саудовскими партнерами приоритетам, включая вопросы разработки и реализации антикоррупционных стратегий и политики, использования современных технологий для укрепления честности и неподкупности, государственно-частного партнерства и повышения прозрачности приватизации. По всем этим вопросам у России имеется обширный опыт, которым она готова делиться", - подчеркнул замглавы МИД.