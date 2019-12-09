МИД России предлагает учредить под эгидой ООН форум по борьбе с коррупцией в спорте

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия выдвинула инициативу об учреждении под эгидой ООН специального форума по международному сотрудничеству в противодействии коррупции в спорте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов в специальной колонке для ТАСС, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией.

По его словам, борьба с коррупцией в спорте является одним из тех направлений, которые занимают "все более заметное место как на ооновском треке, так и в других форматах". Замминистра напомнил, что в июне 2018 года в привязке к проходившему тогда чемпионату мира по футболу Россия организовала в Вене международную конференцию по вопросам противодействия коррупции в спорте. "Мероприятие вызвало живой интерес, и, основываясь на успехе первой конференции, мы провели второе такое мероприятие в сентябре 2019 года, - продолжил он. - Россия, безусловно, не только сохранит эту тему в фокусе своего внимания, но и продолжит играть здесь самую активную роль".

"В качестве одного из путей дальнейшего развития международного сотрудничества в противодействии коррупции в спорте сейчас обсуждается предложенная Россией инициатива учреждения под эгидой ООН специального форума, где в открытом и практическом диалоге страны могли бы гармонизировать свои подходы и усилия на этом направлении", - подчеркнул Сыромолотов.

"Вместе с тем в настоящее время нельзя не замечать продолжающиеся попытки политизировать многосторонний диалог по антикоррупционной тематике, использовать его для наращивания политического давления на "неудобные" государства, - обратил внимание дипломат. - В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что наша страна всегда поддерживала конструктивный характер Механизма обзора хода осуществления КПК [Конвенция ООН против коррупции], основанный на принципах равенства и уважения суверенитета государств-участников, прозрачности, беспристрастности и добровольности, словом, то, что в ООН называют "венским духом".

Он особо отметил, что Россия открыта "к честной и взаимоуважительной работе со всеми партнерами, в том числе и на многосторонних площадках". "Убеждены, что именно такой подход является наиболее действенным", - добавил Сыромолотов.