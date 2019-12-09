Вопросы хранения охолощенного оружия обсудят в Мосгордуме

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы планируют внести предложения по ряду федеральных законопроектов в 2020 году, в том числе в парламенте будут обсуждены инициативы о регулировании хранения охолощенного оружия, правилах дорожного движения для владельцев электротранспорта и обязательном тестировании призывников на наркотики. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Правоохранительные органы ставят вопросы об охолощенном оружии: как должен регулироваться этот рынок и продаваться оружие, как должно быть изменено оружие, чтобы его невозможно было вернуть в боевое состояние. Тема требует детального обсуждения, поскольку у многих граждан охолощенное оружие хранится дома как подарок или как экспонат коллекции. Кроме этого, в большом количестве такие предметы находятся в театрах и музеях, все они попадают под специальное регулирование. В основном данное регулирование происходит на федеральном уровне, поэтому сейчас мы внимательно следим, какие будут сделаны предложения, и затем поучаствуем в обсуждениях на площадках как Государственной думы и Совета Федерации, так и Росгвардии, которая отвечает за лицензионно-разрешительную систему", - сказал Шапошников, отметив, что в данном вопросе необходимо учитывать не только опыт Москвы, но и других регионов.

Он также сообщил, что столичный парламент готов сделать предложение в регулировании новых видов транспорта, включая электрокары, аэротакси, каршеринг, а также электротранспорта - сигвеи, моноколеса, электроскутеры, электросамокаты, электровелосипеды и пр. Парламентарии разделяют проблему на две части: первая - это вопросы, связанные с присутствием электротранспорта на улицах города; вторая - его использование в общественных пространствах, парках, скверах, где гуляет много людей. В начале 2020 года в Мосгордуме состоится обсуждение с представителями МВД, ГИБДД РФ, профильных ведомств. Регулирование планируется ввести до начала сезона.

"Что касается аэротакси, то мы ждем "Вертолеты России" на площадке Московской городской думы, чтобы предметно обсудить, как будут перемещаться вертолеты над Москвой. В весеннюю сессию мы хотим вернуться и к другим транспортным темам, таким как алкозамки для каршеринга и предотвращение похищения аккаунтов в данном сервисе, - будем приглашать владельцев этих компаний, представителей органов исполнительной власти, правоохранителей <...> Статистика ДТП с автомобилями каршеринга подтверждает, что в аварии попадают те люди, которые либо воспользовались чужим аккаунтом, либо сели за руль такого авто в нетрезвом состоянии. Обсуждение также планируем в начале следующего года", - сказал Шапошников.

Кроме того, спикер Мосгордумы сообщил, что будет продолжена работа над реализацией инициативы об обязательном тестировании призывников на пристрастие к наркотикам будет достаточно долгой, она потребует изменения федерального законодательства и, скорее всего, федерального бюджета. По словам Шапошникова, навряд ли данный вопрос будет решен до весеннего призыва 2020 года. В первую очередь предложение об обязательном тестировании связано с тем, что рано или поздно призывник, принимая присягу, получает допуск к оружию.

Изменение закона о выборах

Шапошников также сообщил, что если система онлайн-голосования будет использована на выборах в дальнейшем, то необходимо вносить изменения в законодательство, потому что ранее принятый закон касался проведения эксперимента на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. При этом если будет принято решение об использовании такого механизма голосования, то изменения будут внесены как на федеральном, так и на региональном уровнях.

"Одно дело - это то голосование, которое сейчас состоится для выявления мнений москвичей о прокладке метро в Новую Москву, в котором примут участие жители Троицка. Другое дело - дальнейшее развитие процедуры электронного голосования на выборах того или иного уровня. Онлайн-голосование для жителей Троицка позволит еще раз протестировать саму систему. Сам эксперимент имеет место быть: он интересный и дает возможность широкого охвата, вовлекает москвичей в процесс обсуждения. Исходя из результатов, которые были в сентябре, мы понимаем, что если человек зарегистрировался и хочет проголосовать, он проголосует, при этом результаты подводятся практически мгновенно", - сказал Шапошников.

Ранее он предложил, чтобы на выборах муниципальных депутатов может быть снижен возрастной порог избирателей до 16 лет, причем на голосовании о метро в Троицке это будет протестировано.

"Пока это только идея, обусловленная тем, что мы видим, как "молодеет" политика. Мне кажется, что лучше дать молодежи инструмент легитимного влияния на этапе формирования представительных органов власти. Считаю, что москвичи в 16 лет смогут сделать свой выбор на муниципальных выборах. Эта норма будет обсуждаться и с юристами, и с психологами, после чего могут быть предложены изменения в соответствующий федеральный закон", - прокомментировал спикер Мосгордумы.