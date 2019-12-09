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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Песков: "нормандская четверка" обсуждает подготовленный ранее совместный документ

Лидеры России, Украины, Франции и Германии также обсуждают текущие вопросы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран "нормандской четверки" продолжают обсуждение подготовленного ранее совместного документа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы", - сказал Песков журналистам.

Саммит лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии - начался в Париже в 19:20 мск.

На саммите в Париже, сообщил ранее Песков, никакого соглашения принято не будет, но "некий документ - пока рано говорить, как он будет назван, - возможно, будет принят по итогам встречи". "Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но можно ожидать, что в нем будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - сказал пресс-секретарь президента.

 

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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