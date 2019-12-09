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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Песков заявил, что идею о "муниципальной страже" в Донбассе не обсуждали на саммите

Ранее инициатива вызвала резкую критику в Донецке и Луганске

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Идея Киева о создании "муниципальной стражи" в Донбассе не обсуждалась на саммите в "нормандском формате" и двусторонней встрече президентов России и Украины в Париже. Об этом журналистам заявил во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он, отвечая на вопрос, поднималась ли эта тема.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях поднять в Париже тему о создании в Донбассе "муниципальной стражи", состоящей из представителей ДНР и ЛНР, украинской нацгвардии, сотрудников миссии ОБСЕ.

Инициатива вызвала резкую критику в Донецке и Луганске. Как, в частности, отметил глава ДНР Денис Пушилин, республика не нуждается в помощи по обеспечению порядка, а президенту Украины следует "прекратить бессмысленное словоблудие и приступить наконец-то к практическим конкретным действиям по реализации минских соглашений".

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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