Слуцкий: переговоры "нормандской четверки" перезапустили мирный процесс в Донбассе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Саммит "нормандской четверки" в Париже позволил перезапустить мирный процесс в Донбассе, хотя глобального прорыва на нем не произошло. Такое мнение во вторник журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Результаты парижского саммита в "нормандском формате" превзошли ожидания. Можно сказать, что переговоры, длившиеся в общей сложности более семи часов, разблокировали и перезапустили мирный процесс на Донбассе", - сказал депутат. Важным итогом встречи он назвал "подписание договоренностей об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, обмене "всех на всех" до конца года, прекращении огня".

"Самое главное, на мой взгляд, подтверждение лидерами "нормандской четверки" приверженности минским соглашениям. Альтернативы Минску-2 не должно быть, равно как нельзя допустить его взлома в угоду украинским националистам", - продолжил Слуцкий.

При этом он констатировал, что "глобального прорыва не произошло". "Его и не могло быть. Президент Зеленский говорит о "ничьей". Но "чья" это или "ничья" покажет только ход дальнейшего урегулирования на юго-востоке Украины и наличие политической воли для разрешения конфликта у нового руководства в Киеве", - сказал парламентарий.

"Нам всем важно не допустить ухудшения ситуации, положения людей, важно, чтобы в дома жителей республик Донбасса, наконец, пришел мир, - заключил он. - Не менее значимый результат - продолжение диалога. Следующий саммит пройдет в Берлине уже через четыре месяца. Это действительно реальные подвижки после более чем четырехлетней заморозки нормандского формата".