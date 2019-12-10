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Захарова призвала Зеленского обеспечить реальный допуск российских журналистов на Украину

Официальный представитель МИД России считает, что украинский лидер может дать журналистам интервью

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью. Об этом она написала во вторник на своей странице в Facebook.

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"Если, господин Зеленский, вы серьезно, сделайте что-то "не в теории, а на практике и в конкретные сроки", как вы любите, реализуйте свое приглашение российским журналистам. Можно, кстати, и интервью им дать", - написала она.

Захарова подчеркнула, что Служба безопасности Украины не пускает российских журналистов в попытке помешать показать происходящее в стране на российском телевидении.

Ранее президент Зеленский во время саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране. При этом он высказал мнение, что в настоящее время российские СМИ освещают события на Украине в ином русле, что его не устраивает. Приглашение президента Украины прозвучало впервые за последние годы. Зеленский, в частности, обратился и к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

В беседе с корреспондентом ТАСС Соловьев в понедельник высказал готовность отправиться на Украину в случае снятия запрета на его въезд.

Предшественник Зеленского на посту главы украинского государства - Петр Порошенко - принципиально отказывался разговаривать с российскими журналистами. Киев запретил вещание российских каналов в стране, а некоторые журналисты подвергались давлению, угрозам, а в случае с главным редактором "РИА Новости Украина", гражданином РФ Кириллом Вышинским и уголовному преследованию.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир Александрович
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