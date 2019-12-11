Лаврентьев заявил, что договоренности России и Турции по Сирии выполняются

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Договоренности России и Турции по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии выполняются. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Нур-Султане спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Мы хотим с удовлетворением отметить, это признала и турецкая сторона, и российская сторона, что договоренности между двумя президентами, которые были достигнуты 22 октября 2019 года по созданию зоны безопасности на северо-востоке Сирии после турецкой операции "Источник мира", выполняются. К настоящему времени удалось стабилизировать ситуацию фактически на всем протяжении линии соприкосновения, обеспечить нормальное функционирование блокпостов сирийской пограничной службы, а также отдельных блокпостов сирийских правительственных войск и не допустить каких-либо столкновений между вооруженной сирийской оппозицией и сирийскими вооруженными силами", - рассказал дипломат.

По его словам, в этом очень большая заслуга договоренностей между двумя странами.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере Сирии. Курды к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Саммит в Стамбуле

Россия считает, что саммит по Сирии в Стамбуле, запланированный на февраль, будет непродуктивным без ее участия, приглашение Россия пока не получала, заявил Лаврентьев.

"Россия в любом случае должна присутствовать при обсуждении любых вопросов, касающихся сирийского урегулирования. Потому что Россия - ключевой игрок на сирийском поле, имеет хорошие отношения с центральным правительством. Думаю, что этот вопрос может будет рассмотрен в ходе визита нашего президента в Турцию, будет в Стамбуле в начале январе. Думаю, Эрдоган поднимет этот вопрос", - сказал он, отметив, что пока Россия приглашение на саммит не получала.

"Без российского участия это было бы не совсем продуктивно и не совсем правильно ожидать позитивного результата от такой конференции", - подчеркнул он.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с руководителями турецких СМИ в Лондоне после завершения саммита НАТО заявил о том, что второй саммит при участии лидеров Турции, Великобритании, Франции и Германии по Сирии пройдет в феврале следующего года в Стамбуле.

Обмен пленными в Сирии

Лаврентьев заявил, что новый обмен удерживаемыми лицами между сторонами конфликта в Сирии может состояться в ближайшее время.

"У нас готовился новый обмен удерживаемыми лицами, - сказал он. - Он был запланирован буквально накануне встречи в Нур-Султане, но по объективным причинам это сделать не удалось, однако наработки есть. Эта группа поработала очень хорошо в Нур-Султане. Думаю, в ближайшее время мы увидим какие-то результаты по обмену".

Спецпредставитель президента отметил, что вопрос обмена удерживаемыми лицами очень сложен. "Очень много нюансов, касающихся установления их местонахождения, конкретных лиц, - отметил он. - Стороны настаивают на конкретных лицах, которых, может, уже нет в живых".

При этом Лаврентьев указал, что группа по обмену удерживаемыми лицами в рамках астанинского формата уже сумела добиться более существенных результатов, чем какие-либо иные структуры. "Обменяли около 110 человек. Это большой прорыв, никто еще не достигал такого результата", - добавил он.

Конституционный комитет

Россия рассчитывает, что к следующей встрече по Сирии в Нур-Султане будут видны позитивные результаты деятельности сирийского конституционного комитета, заявил Лаврентьев.

"Следующая встреча у нас в Нур-Султане намечена на март. Думаю, что к этому времени мы увидим какие-нибудь позитивные результаты и деятельности конституционного комитета", - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что РФ, как и все страны астанинского формата с учетом того, что они стояли за созданием Конституционного комитета, "готовы оказать всяческую поддержку ООН в лице спецпосланника Гейра Педерсена".

"Тем не менее, нам кажется, что в любом случае позитив [заключается] в том, что работа конституционного комитета запущена. Да, неминуемо будут сложности, но хочу повторить, что ни в коем случае нельзя искусственно ускорять ход его работы. Нельзя его и умышленно задерживать. Но те вопросы, которые выносятся на обсуждение конституционного комитета, исключительно важны, так как от них зависит будущее сирийского народа, и к ним надо относится взвешенно и ответственно", - заключил спецпредставитель президента РФ по Сирии.

Противоречия между курдами и Дамаском

Лаврентьев заявил, что разрешить противоречия между курдами и властями Сирии можно только при условии, что американские силы покинут арабскую республику.

"Американский военный контингент и другие большие подразделения из международных коалиций должны, конечно, покинуть территорию Сирии. Только так можно окончательно решить, наверное, существующие до сих пор противоречия между курдами и центральным правительством", - сказал он.

По его словам, незаконное американское присутствие в Сирии обсуждалось 10-11 декабря на международной встрече по сирийскому урегулированию в столице Казахстана.

"Белые каски"

Лаврентьев заявил, что основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье мог бы предстать перед международным судом в Гааге, если бы был жив.

"Жаль, что он не живой и не может предстать перед международным судом в Гааге, - сказал он. - Его показания раскрыли бы мировой общественности глаза на то, что он и возглавляемая им организация делали в Сирии".

Лаврентьев отметил, что Ле Мезюрье мог покончить жизнь самоубийством именно потому, что не выдержал груза ответственности за многочисленные провокации, которые возглавляемая им организация проводила в Сирии.

11 ноября в Стамбуле было обнаружено тело Джеймса Ле Мезюрье, одного из основателей неправительственной организации "Белые каски". Эта организация получила известность благодаря размещению в интернете фото- и видеоматериалов о разрушениях и жертвах в Сирии, при этом ее неоднократно обвиняли в постановочном характере этих материалов. По предварительным данным полиции, он покончил жизнь самоубийством. При этом ряд западных СМИ заявили о том, что в гибели Ле Мезюрье якобы мог быть "российский след".