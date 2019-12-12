В МИД РФ подтвердили, что убитый в Германии гражданин Грузии находился в розыске

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила журналистам, что убитый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии находился в розыске.

"Я уточняла этот вопрос у правоохранительных органов. Этот человек действительно находился в розыске, - сообщила дипломат в четверг на брифинге, отметив, что все вопросы относительно деталей "процедуры оформления розыска и постановки соответствующей информации в базы данных" нужно адресовать непосредственно в правоохранительные органы.

Захарова также подчеркнула, что общение между соответствующими структурами и ведомствами ФРГ и России должно "происходить не в публичной сфере, а на уровне рабочих контактов". "Все механизмы и возможности для этого существуют", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого гражданина Грузии, который являлся одним из организаторов взрывов в московском метро. Однако тогда Москве и Берлину не удалось найти взаимопонимания по данному вопросу.