{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ подтвердили, что убитый в Германии гражданин Грузии находился в розыске

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что общение между соответствующими структурами и ведомствами ФРГ и РФ должно "происходить не в публичной сфере, а на уровне рабочих контактов"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила журналистам, что убитый в августе этого года в Берлине гражданин Грузии находился в розыске.

На эту тему
Новое "дело Скрипаля"? Что происходит вокруг убийства гражданина Грузии в Берлине

"Я уточняла этот вопрос у правоохранительных органов. Этот человек действительно находился в розыске, - сообщила дипломат в четверг на брифинге, отметив, что все вопросы относительно деталей "процедуры оформления розыска и постановки соответствующей информации в базы данных" нужно адресовать непосредственно в правоохранительные органы.

Захарова также подчеркнула, что общение между соответствующими структурами и ведомствами ФРГ и России должно "происходить не в публичной сфере, а на уровне рабочих контактов". "Все механизмы и возможности для этого существуют", - добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого гражданина Грузии, который являлся одним из организаторов взрывов в московском метро. Однако тогда Москве и Берлину не удалось найти взаимопонимания по данному вопросу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрузияГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
МИД РФ: учения НАТО "Защитник Европы-2020" не имеют отношения к безопасности в регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС