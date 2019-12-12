Эксперты: врио губернатора Приангарья предстоит помирить политические элиты в регионе

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Назначенному в четверг временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву в первую очередь предстоит ликвидировать последствия летнего наводнения, а также консолидировать конфликтующие местные политические силы, чего не смог сделать его предшественник, сообщили ТАСС депутаты Госдумы от региона и эксперты-политологи. Это станет сложной задачей для врио, не связанного с регионом, но ему поможет богатый опыт работы в МЧС, отметили эксперты.

В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке.

Исполняющим обязанности главы региона президент РФ назначил Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС. Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.

Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил уверенность, что Кобзев справится с поставленной президентом задачей, отметив, что он проявил себя как грамотный и инициативный специалист. Как эффективного управленца охарактеризовал назначенного врио и вице-премьер РФ Алексей Гордеев, отметив, что хорошо знает его по совместной работе в Воронежской области - ранее Гордеев был главой этого региона, а Кобзев руководил главком МЧС.

Консолидация элит

Опрошенные ТАСС эксперты отмечают стабильное экономическое положение Иркутской области и ее большой потенциал, подчеркивая, что развиваться региону мешают застарелые разногласия элит и конфликты представителей власти. С этими проблемами не удалось справиться Левченко, при котором конфликты между политическими силами - мэрами городов, депутатами всех уровней, правительством региона - стали только острее, считает депутат Госдумы РФ Сергей Тен.

"Мы постоянно слышим, что Иркутская область горит и тонет, и хочется надеяться на то, что профессиональные качества теперь уже бывшего заместителя министра по чрезвычайным ситуациям помогут ему эти проблемы эффективно решить. Но все-таки консолидация региональных элит - это самая первая задача. Регион остался разрозненным, элита осталась разобщенной, причем не просто на два лагеря - коммунисты и не коммунисты, этих лагерей стало много. Новый глава должен встать над схваткой", - сказал ТАСС Тен.

Депутат Госдумы Александр Якубовский согласился с коллегой, отметив, что нуждается регион и в оперативном решении задач ликвидации последствий летнего паводка. "Регион надо спасать не с точки зрения экономической, поскольку он самодостаточный, а с точки зрения решения последствий и недопущения экологических, природных катаклизмов. В первую очередь, это ликвидация последствий наводнения, потому что люди на данный момент находятся в очень сложном положении. С другой, его (Кобзева) задачей будет разрешение конфликтных ситуаций между региональными кланами, что они наконец помирились и перестали выяснять отношения", - сказал Якубовский, согласившись с Теном.

По мнению иркутского политолога Юрия Пронина, трудности на новом посту у Кобзева будут связаны с тем, что он не знаком жителям региона. "Он совсем варяг, но нужно какое-то переформатирование политической элиты, потому что от политического климата зависят очень важные вещи. Это серьезная и трудная задача", - сказал Пронин.

В то же время эксперты отмечают, что в установлении отношений с жителями региона врио поможет его причастность к МЧС. "Мы его не знаем, но у нас в стране любят военных, а Кобзев все-таки из МЧС", - сказал ТАСС иркутский политолог Алексей Петров.

Итоги работы Левченко

Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми района области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Федеральные власти указывали на неэффективную работу правительства Иркутской области при ликвидации последствий наводнения, в первую очередь, низкие темпы обеспечения жильем пострадавших. Президент России Владимир Путин еще в июле, пообщавшись с пострадавшими от паводков в Тулуне, критиковал работу властей региона по раздаче гуманитарной помощи, восстановлению документов и выплате компенсаций пострадавшим. Вице-премьер Виталий Мутко позднее говорил о необходимости срочно начинать строительство нового жилья для утративших свои дома, пообещав главе региона "жесткий разговор". Впоследствии регион посещали члены ОНФ, которые по итогам визита в города и села, затронутые стихией, говорили о безразличии и "формальном подходе" региональных чиновников к решению проблем людей.

Экс-губернатор не раз оказывался в центре скандалов, один из которых связан с якобы незаконной охотой на медведя зимой 2018 года, в которой якобы участвовал Левченко. Также губернатора и его сына Андрея Левченко связывали с гендиректором компании "Звезда" Олегом Хамуляком, который обвиняется в хищении 185 млн рублей у регионального фонда капитального ремонта. Такое заявление сделал следователь во время судебного заседания 22 ноября, когда избиралась мера пресечения Хамуляку. Сын Левченко также проходит по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов и невыплате зарплаты компанией "Стальконструкция", которую он возглавляет.

Сам Левченко в интервью ТАСС за час до официального объявления об отставке, когда сам факт ее активно обсуждался в интернете и СМИ, не стал комментировать сведения об уходе. "Ни подтверждать, ни опровергать (отставку) не буду. По той простой причине, что надо всем действовать по плану", - сказал Левченко.

В разговоре с ТАСС он фактически подвел итоги четырех лет работы на посту губернатора, рассказав о главных заслугах своей команды. В их числе он назвал стабилизацию бюджетной ситуации в области, увеличение доходов региона с 98 до 200 млрд рублей и снижение государственного долга с 30 до 12 млрд рублей. Левченко также отметил увеличение темпов строительства социальных объектов, в частности, школ и учреждений культуры. "Мы сейчас достигли тех темпов строительства, которых не было с советского времени, за 30 лет впервые достигли", - сказал он.

При этом Левченко признал, что в регионе есть бизнес-структуры, которые не устраивает его политика.