Выборы нового главы Еврейской автономии пройдут в сентябре 2020 года

ТАСС, 13 декабря. Нового губернатора Еврейской автономной области выберут в сентябре 2020 года. Об этом ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии региона Елена Саутина в пятницу.

"Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Начинаем подготовительную работу к выборам - проведение обучения организаторов выборов, подготовку постановлений. Законодательное собрание назначит выборы в июне", - сказала Саутина.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской АО Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.