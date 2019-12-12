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Выборы нового главы Еврейской автономии пройдут в сентябре 2020 года

Врио руководителем региона является Ростислав Гольдштейн

ТАСС, 13 декабря. Нового губернатора Еврейской автономной области выберут в сентябре 2020 года. Об этом ТАСС сообщила председатель избирательной комиссии региона Елена Саутина в пятницу.

"Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Начинаем подготовительную работу к выборам - проведение обучения организаторов выборов, подготовку постановлений. Законодательное собрание назначит выборы в июне", - сказала Саутина.

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской АО Александра Левинталя и назначил сенатора Ростислава Гольдштейна врио руководителя региона.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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