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Врио губернатора Еврейской АО представят в регионе 16 декабря

В пятницу правительство региона сложило свои полномочия после отставки Александра Левинталя с поста губернатора

ТАСС, 13 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил, что в понедельник, 16 декабря, его представят властям и общественности региона.

"Представление состоится в понедельник", - сказал Гольдштейн ТАСС.

Он сообщил, что сейчас находится в Москве, в субботу будет в ЕАО.

Президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил сенатора Гольдштейна врио руководителя региона. Правительство Еврейской автономной области в пятницу сложило полномочия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛевинталь, Александр БорисовичГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная область
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