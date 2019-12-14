Кадровые решения в правительстве Иркутской области будут приняты до 20 декабря

ТАСС, 14 декабря. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев примет кадровые решения в правительстве региона до 20 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте региона в субботу.

В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области ушел коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

"У меня как у врио губернатора есть право определять состав команды, и кадровые решения с учетом пожеланий каждого будут приняты до 20 декабря", - цитирует пресс-служба врио губернатора.

Кобзев также отметил, что смена руководителя области не означает полную смену правительства и его отставку.

В сообщении также говорится, что сейчас правительство региона продолжает исполнять свои обязанности. В субботу врио губернатора с председателем правительства Русланом Болотовыми и несколькими министрами работают в Тулунском и Нижнеудинском районах. Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, около 7 тыс. строений подлежит сносу.

Федеральные власти указывали на неэффективную работу правительства Иркутской области при ликвидации последствий наводнения, в первую очередь, на низкие темпы обеспечения жильем пострадавших. Президент России Владимир Путин еще в июле, пообщавшись с пострадавшими от паводков в Тулуне, критиковал работу властей региона по раздаче гуманитарной помощи, восстановлению документов и выплате компенсаций пострадавшим. Вице-премьер Виталий Мутко позднее говорил о необходимости срочно начинать строительство нового жилья для утративших свои дома, пообещав главе региона "жесткий разговор".

Кобзев окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, Воронежский государственный университет и Воронежский институт экономики и социального управления. В 2017 году окончил Академию государственной противопожарной службы МЧС. В пятницу Кобзев прибыл в регион и был представлен членам правительства и депутатам областного заксобрания.