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Сергей Левченко назвал свою отставку лучшим решением для региона

Он также отметил, что в последнее время усилилась критика работы администрации Иркутской области в СМИ
Сергей Левченко Антон Гердо/ТАСС
Описание
Сергей Левченко
© Антон Гердо/ТАСС

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко, отставку которого принял в четверг президент Владимир Путин после многочисленных замечаний представителей федеральной власти, заявил, что для жителей области его уход будет лучшим решением.

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В четверг в отставку с поста губернатора Иркутской области подал коммунист Сергей Левченко. Он неоднократно подвергался критике федеральных властей, особенно в части ликвидации последствий масштабных летних паводков, после которых часто стала появляться информация о его отставке. Президент РФ в тот же день назначил врио главы региона 53-летнего Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост заместителя главы МЧС.

"Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области", - написал он на своей странице в Instagram.

Он также добавил, что в последнее время усилилась критика работы администрации области в СМИ, отметив, что ей подвергается не только его команда, но и руководители муниципалитетов и рядовые госслужащие. Иркутская область оказалась в центре внимания с связи с разрушительным паводком, затронувшим город Тулун и еще более 100 населенных пунктов. В результате половодья погибли 26 человек, в восьми районах области было подтоплено почти 11 тыс. домов, порядка 7 тыс. строений подлежит сносу.

Федеральные власти указывали на неэффективную работу правительства Иркутской области при ликвидации последствий наводнения, в первую очередь, низкие темпы обеспечения жильем пострадавших. Президент России Владимир Путин еще в июле, пообщавшись с пострадавшими от паводков в Тулуне, критиковал работу властей региона по раздаче гуманитарной помощи, восстановлению документов и выплате компенсаций пострадавшим. Вице-премьер Виталий Мутко позднее говорил о необходимости срочно начинать строительство нового жилья для утративших свои дома, пообещав главе региона "жесткий разговор".

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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