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Матвиенко положительно охарактеризовала врио губернатора Еврейской АО Гольдштейна

Председатель Совета Федерации отметила, что Ростислав Гольдштейн прошел курс обучения кадрового президентского резерва, и есть все условия для его активной и эффективной работы в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна как энергичного, неравнодушного к региону человека, а также пожелала ему успехов в новой должности.

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"Что касается замены губернатора Еврейской автономной области и назначения на эту должность исполняющим обязанности нашего сенатора, члена Совета Федерации, коллегу Гольдштейна, я знаю его по совместной работе. Могу охарактеризовать его положительно", - заявила Матвиенко журналистам в субботу.

"Он достаточно энергичный человек, умеющий устанавливать контакты с людьми, умеющий говорить на правильном экономическом языке с инвесторами, человек неравнодушный к этому региону", - добавила она.

Спикер Совфеда выразила удовлетворенность тем, что Совет Федерации все больше становится "федеральной площадкой кадрового резерва, когда члена Совета Федерации продвигают на различные должности". "На самом деле это очень хороший федеральный опыт, это хороший опыт региональных политик, лучших региональных практик. И это подготовленные люди", - отметила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента также подчеркнула, что Гольдштейн, помимо всего прочего, прошел курс обучения кадрового президентского резерва. "Есть все условия для его активной, эффективной работы. Хочется пожелать ему больших успехов", - заключила она.

Президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку Александра Левинталя с поста губернатора Еврейской АО и назначил сенатора Гольдштейна врио руководителя региона. Правительство Еврейской автономной области в пятницу сложило полномочия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЛевинталь, Александр БорисовичГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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