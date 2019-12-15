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Новый председатель "Яблока" назвал главную цель партии

По словам Николая Рыбакова, "умение побеждать на выборах" теперь нужно продемонстрировать людям

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новый председатель "Яблока" Николай Рыбаков заявил в воскресенье журналистам, что основной целью партии в ближайшее время станет ее преобразование к предстоящим выборам в Госдуму в 2021 году.

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Рыбаков в ходе съезда партии в воскресенье был избран председателем партии на ближайшие четыре года, за него проголосовали 69 делегатов. Второе место занял глава псковского отделения партии Лев Шлосберг (40 голосов), третье - бывший председатель "Яблока" Эмилия Слабунова (19 голосов).

"Главное преобразование, которое, я считаю, очень важно сделать в партии - это подготовить партию к выборам [в Госдуму] 2021 года. Не только подготовить кандидатов, технологии, но и вселить дух уверенности к победе в партию, потому за последние годы мы показали, что мы умеем выигрывать выборы совершенно в разных регионах", - сказал Рыбаков.

По его словам, "теперь умение побеждать на выборах нужно продемонстрировать людям". "Мы будем участвовать в выборах в сентябре 2020 года как подготовительных к 2021 году. Очень важно, что мы должны развивать свой собственный кадровый потенциал членов "Яблока", мы должны создавать, мы должны учить людей быть профессиональными политиками на муниципальном, региональном и федеральном уровне для того, чтобы люди, живя в маленьком городе или крупном мегаполисе, знали, что в нашем городе есть "Яблоко", - сказал Рыбаков.

Он добавил, что на выборах 2021 года "Яблоко" должно показать себя современной партией. "Мы увидим "Яблоко", где кандидаты будут заранее готовиться к избирательной кампании уже с понедельника практически. Одна из особенностей, когда поздно входишь в избирательную кампанию - люди не успевают узнать, что есть кандидаты от "Яблока", - добавил Рыбаков.

Теги
Явлинский, Григорий АлексеевичШлосберг, Лев МарковичСлабунова, Эмилия Эдгардовна"Яблоко"
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