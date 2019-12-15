Песков: готовность и политическая воля Макрона к продолжению диалога импонируют Путину

БАРНАУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отмечает готовность и политическую волю президента Франции Эмманюэля Макрона к продолжению диалога "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Была длительная беседа один на один с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном. Именно президент Макрон инициировал, чтобы эта встреча была один на один. Они [Путин и Макрон] понимают друг друга, они далеко не во всем соглашаются, они соглашаются в одном и проявляют политическую волю - в безальтернативности диалога, в обсуждении даже тех вопросов, по которым пока не удается договориться. В этом плане вот такая готовность и политическая воля Макрона весьма импонируют нашему президенту", - сказал он.