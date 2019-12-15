Песков: обвинительного тона в адрес России на переговорах в Париже не было

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил рабочий тон переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция), которые прошли в Париже 9 декабря. По его словам, обвинений в адрес России, которые ранее неоднократно высказывали представители украинской стороны, не было.

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"Такой (обвинительный - прим. ТАСС) тон не употреблялся. Тон был рабочий. Понимаете, одно дело это говорить где-то перед телекамерой, а другое - говорить перед Путиным. Не каждый осмелится. Поэтому вели себя корректно", - сказал пресс-секретарь президента в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Одним из итогов саммита в "нормандском формате" стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.