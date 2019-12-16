Слуцкий считает ратификацию пограндоговора с Эстонией возможной в обозримом будущем

"Если вы хотите личный мой прогноз, считаю, что он скорее оптимистичен, - заявил он эстонскому телеканалу ETV. - В обозримом будущем закон [о пограничном договоре] имеет шанс на ратификацию. Мы это досье никоим образом не бросали и в ближайшее время обсудим это с коллегами из Таллина".

Слуцкий также высказал мнение, что отношения между РФ и Эстонией постепенно улучшаются. "Я бы оценил даже, что наши отношения с Таллином сегодня находятся на возрастающей траектории, просто возрастает она не резко, а как-то очень и очень медленно и плавно, - сказал он. - На площадке Рийгикогу (парламента Эстонии - прим. ТАСС) сейчас сформирована группа по связям с парламентом Российской Федерации, в ближайшее время мы встретимся".