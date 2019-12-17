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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Путин и Макрон позитивно оценили договоренности на саммите "нормандской четверки"

Российский лидер подчеркнул "необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе состоявшегося телефонного разговора дали позитивную оценку договоренностям, достигнутым на саммите "нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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"Владимир Путин выразил признательность Эмманюэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "комплекса мер", - говорится в сообщении. Президент России подчеркнул "необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами".

Кроме того, была затронута проблематика транзита российского газа в страны ЕС через территорию Украины.

9 декабря в Париже прошел саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции. Одним из итогов переговоров стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до нового года. Участники саммита обязались обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года

Договоренности по Сирии

Путин во время телефонного разговора с Макроном также проинформировал французского коллегу о ходе выполнения российско-турецких договоренностей относительно северо-востока Сирии и ситуации в Идлибе.

"Владимир Путин проинформировал о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и Идлибу. С обеих сторон акцентирована важность решительной борьбы с терроризмом и тесной координации действий на этом направлении. Подчеркнута значимость продвижения межсирийского политического процесса", - говорится в сообщении.

Ранее президенты России и Франции договорились о координации по линии военных ведомств двух стран для противодействия терроризму в регионе.

Кризис в Ливии

Стороны также отметили необходимость разрешения кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем.

"При обмене мнениями по Ливии президенты отметили необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путем. В этой связи подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Ливии (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Хафтар 4 апреля объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльСаммит "нормандской четверки" в Париже
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