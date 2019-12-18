{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД РФ призвал россиян соблюдать осторожность в Индии в связи с беспорядками

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что беспорядки, вспыхнувшие в ряде индийских штатов, уже привели к жертвам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МИД РФ обращается к россиянам с призывом соблюдать осторожность в Индии в связи с массовыми беспорядками и протестами, которые проходят в стране против принятия новой редакции закона о гражданстве. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в среду.

"Российским гражданам, которые находятся в Индии или планируют в ближайшее время выехать в эту страну, необходимо соблюдать бдительность и осторожность, избегать массовых скоплений людей, воздержаться от посещения охваченных протестами районов", - сказала она.

По ее словам, беспорядки, вспыхнувшие в ряде индийских штатов, уже привели к жертвам. "Есть и пострадавшие среди мирного населения. Также речь сейчас идет о сбоях в работе наземного, воздушного транспорта, нарушении связи, работы интернета и так далее", - добавила Захарова. Она указала, что напряженная ситуация отмечается в штатах Ассам, Западная Бенгалия, Аруначал-Прадеш, Трипура, Мегхалая и Мизорам.

Официальный представитель МИД также призвала граждан РФ следить за информацией, которая "размещается на медиаресурсах Министерства иностранных дел России и в мобильном приложении "Зарубежный помощник".

Массовые протесты против поправок к закону о гражданстве начались на прошлой неделе в северо-восточном штате Ассам, где при разгоне полицией погибли четверо участников акций. Массовые беспорядки последние несколько дней продолжаются в Нью-Дели. В среду власти запретили все массовые мероприятия и собрания в северо-восточном округе столицы, где прошли массовые беспорядки. В ходе них ранения получили более 20 человек. Ранее на этой неделе власти временно закрыли университет Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане.

О новой редакции закона

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например, Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии. Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе, что, по мнению многих, угрожает местным жителям.

Теги
ИндияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Москва призывает Токио больше не допускать инцидентов с японскими рыбаками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на соглашение, действующее с 1998 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС