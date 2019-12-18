МИД РФ призвал россиян соблюдать осторожность в Индии в связи с беспорядками

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МИД РФ обращается к россиянам с призывом соблюдать осторожность в Индии в связи с массовыми беспорядками и протестами, которые проходят в стране против принятия новой редакции закона о гражданстве. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в среду.

"Российским гражданам, которые находятся в Индии или планируют в ближайшее время выехать в эту страну, необходимо соблюдать бдительность и осторожность, избегать массовых скоплений людей, воздержаться от посещения охваченных протестами районов", - сказала она.

По ее словам, беспорядки, вспыхнувшие в ряде индийских штатов, уже привели к жертвам. "Есть и пострадавшие среди мирного населения. Также речь сейчас идет о сбоях в работе наземного, воздушного транспорта, нарушении связи, работы интернета и так далее", - добавила Захарова. Она указала, что напряженная ситуация отмечается в штатах Ассам, Западная Бенгалия, Аруначал-Прадеш, Трипура, Мегхалая и Мизорам.

Официальный представитель МИД также призвала граждан РФ следить за информацией, которая "размещается на медиаресурсах Министерства иностранных дел России и в мобильном приложении "Зарубежный помощник".

Массовые протесты против поправок к закону о гражданстве начались на прошлой неделе в северо-восточном штате Ассам, где при разгоне полицией погибли четверо участников акций. Массовые беспорядки последние несколько дней продолжаются в Нью-Дели. В среду власти запретили все массовые мероприятия и собрания в северо-восточном округе столицы, где прошли массовые беспорядки. В ходе них ранения получили более 20 человек. Ранее на этой неделе власти временно закрыли университет Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане.

О новой редакции закона

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например, Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии. Недовольство также выразили жители штатов на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе, что, по мнению многих, угрожает местным жителям.