В Думе считают, что идея ограничения числа сроков на посту президента требует обсуждения

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что идея ограничения числа сроков на посту президента вполне реальна и требует обсуждения.

"В обществе и науке давно дискутируется вопрос о слове "подряд или не подряд". Мне кажется, надо эту дискуссию продолжить, - сказал он в четверг ТАСС. - Я считаю, что эта поправка вполне возможна, вполне реальная".

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции РФ оговорку про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.