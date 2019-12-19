{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Думе считают, что идея ограничения числа сроков на посту президента требует обсуждения

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что "эта поправка вполне возможна"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что идея ограничения числа сроков на посту президента вполне реальна и требует обсуждения.

На эту тему
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главные заявления

"В обществе и науке давно дискутируется вопрос о слове "подряд или не подряд". Мне кажется, надо эту дискуссию продолжить, - сказал он в четверг ТАСС. - Я считаю, что эта поправка вполне возможна, вполне реальная".

В ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным отменить в Конституции РФ оговорку про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
Реклама на ТАСС
Клишас: КС мог бы дать толкование слову "подряд" в Конституции РФ без ее изменения
Андрей Клишас считает, что Конституционный суд может дать соответствующее толкование без внесения изменений в текст при поступлении соответствующего запроса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС