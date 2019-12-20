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Совет Федерации предлагает Германии и Франции начать нормандский межпарламентский диалог

Инициатива еще не обсуждалась с французскими и немецкими коллегами, сообщил сенатор Константин Косачев

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Сенаторы предложат коллегам из парламентов Германии и Франции обсудить инициативу об организации межпарламентского диалога в "нормандском формате". Об этом сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы предложим парламентариям Франции и Германии обсудить эту инициативу. Если они ее поддержат, то я предпочел бы, чтобы эта инициатива в адрес украинских парламентариев исходила от них с тем, чтобы ее не нагружать сложностями, существующими в наших двусторонних отношениях", - сказал Косачев.

"Совет Федерации, разумеется, готов подключиться, если будет готовность верхних палат Германии и Франции", - добавил он.

Сенатор отметил, что подобная инициатива еще не обсуждалась с французскими и немецкими коллегами, поскольку она озвучена только сегодня, однако намерены сделать это в самое ближайшее время.

"Я могу предположить, что если какие-то осложнения и возникнут, то только со стороны украинских коллег. Они по своей инициативе заморозили двусторонний диалог с Россией. Я считаю, что это было упущением реальных возможностей. Не вижу никаких проблем с позицией французских и германских парламентариев. Будем наблюдать за действиями Верховной рады", - сказал Косачев.

Глава международного комитета СФ также добавил, что российские парламентарии на встречах с коллегами из Германии и Франции обсуждают проблематику урегулирования украинского кризиса "на постоянной основе". "Если мы сможем организовать эту работу в многостороннем формате, если мы сможем в рамках этого многостороннего формата восстановить прямые контакты с нашими украинскими коллегами, я думаю, это будет очень полезным развитием для урегулирования украинского кризиса по существу", - подчеркнул Косачев.

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в нормандском формате по урегулированию на Украине.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичГерманияРоссияФранция
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