Лавров заявил, что поражен заявлениями ФРГ по НАТО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Заявления Берлина о том, что для защиты ФРГ НАТО должна сохраняться в неизменном виде, вызывают удивление. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Лавров напомнил, что в рамках дискуссии по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона о начале реформирования НАТО министр иностранных дел Хайко Маас и канцлер Ангела Меркель заявили, что альянс должен оставаться таким, какой есть, потому что "Германию защитить может только НАТО". "Честно говоря, я был поражен такими заявлениями, которые звучат не от какой-то маленькой страны с русофобским менталитетом и историческими фобиями, а от Германии, являющейся лидером ЕС и Европы, - заявил Лавров. - Поэтому эти мысли, эта паранойя очень глубоко проникла".

Министр подчеркнул, что новое руководство Евросоюза должно будет сформулировать свое отношение к диалогу по вопросам военно-политической безопасности на европейском континенте и по отношению к диалогу по этим делам с Россией и с другими, не входящими в Евросоюз и НАТО странами.

"Я считаю, что для дипломатии как раз принципиально важно изменить нарратив, как сейчас принято говорить. Это пытается сделать президент Франции Эмманюэль Макрон, это пытаются сделать целый ряд других лидеров стран - членов НАТО и Европейского союза", - указал он.