Лавров заявил, что США могут разместить РСМД у российских границ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Москва считает, что США могут разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе вблизи российских границ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале .

По его словам, вопросы, связанные с ракетами данного класса, обсуждались, в частности, на переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео и на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

"Ситуация нас тревожит, потому что США, демонстративно выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), даже не стали особо скрывать, что они давно занимаются разработкой тех самых средств, которые этим договором запрещены, - обратил внимание министр. - Тот факт, что они достаточно быстро испытали соответствующую крылатую ракету, а не так давно провели запуск ударной крылатой ракеты из установки, предназначавшейся, как они всегда нам говорят, для противоракетной обороны, лишь подтверждает то, о чем мы давно говорили, - что эта установка имеет двойное применение, как, собственно, написано на сайте компании Lockheed Martin, которая ее выпускает. Пожалуйста, покупайте одну установку - она и противоракетная, и ударная. Сейчас это все стало фактом".

"Американцы говорят, что они не могут сидеть сложа руки, когда Китай (они все время упоминают его) наращивает этот вид вооружений, а у США ничего такого нет. Они упоминали о необходимости разместить такие вооружения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прямо называя Японию и Республику Корея", - продолжил Лавров, отметив, что на днях подробно обсуждал эту тему с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. "Он продолжает подчеркивать, что Япония будет сама распоряжаться установками Aegis Ashore, которые она в рамках ПРО приобретает у Вашингтона", - добавил глава российского дипведомства.

"Но факты, о которых я только что упомянул, позволяют нам сомневаться в том, что вблизи наших границ не появятся ракеты средней и меньшей дальности, в частности в Японии, в Корее, - подчеркнул Лавров. - Какими бы ни были причины, по которым американцы хотят их там развертывать (а они публично все время ссылаются на Китай), для нас это будет иметь небольшую разницу, потому что против кого это будет формально? Во-первых, мы бы не хотели, чтобы это было против Китая. Это наш стратегический партнер. В любом случае это будет дестабилизировать обстановку".

Министр указал, что если данные ракеты "будут размещены в Японии или Корее", то они будут "доставать территорию [РФ] почти до Урала". "Конечно, мы будем добиваться того, чтобы в этой сфере после развала договора установить какие-то правила", - добавил он.

Реакция Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал единственным из лидеров стран НАТО, кто отреагировал на предложение президента РФ Владимира Путина о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, констатировал министр.

Он напомнил, что соответствующее послание было направлено более чем 50 руководителям государств и правительств. В нем российская сторона дала оценку "ситуации, сложившейся после развала" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и предложила посмотреть, "что можно сделать, чтобы не пускать ситуацию с этими вооружениями вразнос". "Президент напомнил об объявленном нами моратории на создание и развертывание таких ракет, пригласил присоединиться к этому мораторию, упомянул, что наше предложение, сделанное натовцам еще летом, осталось без ответа, но он переподтвердил наше приглашение обсудить взаимный мораторий", - указал министр.

"Это послание не публиковалось у нас, потому что мы рассчитывали, что будет какой-то ответ, чтобы соблюсти дипломатические правила. Но его содержание "утекло" на Западе, поэтому, думаю, что не нарушу никаких правил и приличий. В этом послании было прямо сказано, что мы готовы, обсуждая мораторий, говорить и о мерах верификации - то, что Запад постоянно нам вменяет: якобы мы не хотим этого делать", - обратил внимание глава МИД.

"Какая позиция у Запада: вы предлагаете мораторий, вы уже разместили ракеты, подпадавшие, по западной оценке, под запрет, и у вас все уже хорошо. А теперь вы хотите, сохраняя ракеты, заставить нас выполнять мораторий, а у нас пока еще ничего не развернуто, - продолжил Лавров. - Ответ на эти обвинения прозвучал в направленном письме, где прямо было сказано, что мы готовы обсуждать меры верификации. Никто не откликнулся, кроме опять же президента Франции Эмманюэля Макрона, который подтвердил свою позицию о том, что он видит проблемы и с нашей стороны, но высказал готовность к диалогу".

Глава дипведомства отметил, что другие представители входящих в НАТО государств "вообще не отреагировали на это письмо". "Президент США Дональд Трамп прислал короткое письмо, в котором сказал, что они готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях, - сказал Лавров. - Я к тому, что мы уже в очередной раз предлагаем конструктивную альтернативу нынешней ситуации: по СНВ-3 продлить без предварительных условий, по РСМД - давайте думать о верификации в контексте моратория. В ответ в лучшем случае глухое молчание за исключением президента Франции".

Инициатива президента

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, в том числе Китаю. Однако, как отмечали представители НАТО и США, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В начале ноября Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.