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Источник: число обмениваемых лиц между Киевом и ДНР и ЛНР станет известно после сверки

Ранее 23 декабря сообщалось, что контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала условия обмена удерживаемыми лицами до конца 2019 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Окончательное число удерживаемых лиц для обмена между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками станет известно после сверки списков. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к минскому переговорному процессу.

"Сейчас идет процесс верификации. Стороны хотят окончательно сверить списки лиц на освобождение и обмен. Эта работа ведется, прежде всего, силами гуманитарной подгруппы, - сказал источник. - Процесс должен быть закончен в ближайшее время".

В понедельник контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала условия обмена удерживаемыми лицами до конца года, выполнив таким образом включенное в итоговое коммюнике требование саммита "нормандской четверки", состоявшегося 9 декабря. При этом, как сообщил полномочный представитель России Борис Грызлов, Киев "дал обязательство завершить процедуру помилования и не преследовать освобождаемых лиц".

По итогам саммита стороны договорились об обмене пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" до Нового года, призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также решили поддержать соглашение в рамках контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года. Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников Контактной группы достичь договоренностей о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева. В результате стороны договорились провести в понедельник видеоконференцию по этому вопросу.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичБелоруссияУкраинаРоссия
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