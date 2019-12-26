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Лавров: Россия ответит на недружественные выпады США, если они продолжатся

При этом, как отметил глава МИД РФ, было бы неправильно откладывать на неопределенное время решение важных для двух стран и всего мира проблем

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Москва будет и далее отвечать на недружественные выпады со стороны Вашингтона, если они продолжатся. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года.

"Будем и далее отвечать на недружественные выпады, если они продолжатся с американской стороны, - сказал глава МИД РФ. - Тем не менее полагаем, что было бы неправильно откладывать на неопределенное время решение важных для наших стран и всего мира проблем".

Лавров подчеркнул, что российские предложения по выстраиванию взаимодействия с США на различных направлениях остаются "на столе". "Это относится и к теме стратегической стабильности, за состояние которой Россия и США несут особую ответственность как крупнейшие ядерные державы", - добавил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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