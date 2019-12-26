Лавров: США попытаются списать свои проколы в Латинской Америке на Россию

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Американская администрация будет пытаться списать свои проколы на латиноамериканском направлении на "враждебные внешние силы", в том числе на Москву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года.

"Проколы на латиноамериканском направлении администрация [США] по привычке пытается списать на "враждебные внешние силы", в том числе на "происки Москвы". Против нас ведется энергичная политическая и информационная кампания, активно используется механизм вторичных санкций, прежде всего финансовых", - сказал Лавров.

МИД РФ неоднократно опровергал публикации в СМИ, в которых говорилось о якобы имевшем место российском вмешательстве в дела Латинской Америки. В латиноамериканской прессе время от времени появляются статьи о "руке Москвы" и "российских шпионах" в регионе. МИД РФ последовательно приводит аргументы, говорящие в пользу того, что данные публикации безосновательны и носят провокационный характер.