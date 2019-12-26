И. о. главы Рамонского района Воронежской области назначен Юрий Болгов

ТАСС, 26 декабря. Обязанности главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, пострадавшего в результате покушения, на время больничного будет исполнять его заместитель Юрий Болгов, курирующий сферы АПК, экологии, экономики и инвестиций, сообщили ТАСС в администрации района.

Что известно о покушении на главу Рамонского района Воронежской области

Фролов получил ранения в четверг в результате взрыва самодельного устройства и был госпитализирован в областную больницу Воронежа, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

"Обязанности главы на время больничного исполняет один из его заместителей - Юрий Болгов", - сказал собеседник агентства.

Юрий Болгов занимает пост одного из трех заместителей главы администрации Рамонского района Воронежской области. Болгов курирует отрасли АПК, экологии, экономики и инвестиций в районе, отвечает за развитие промышленных и торговых предприятий, муниципальный земельный контроль.