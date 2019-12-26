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Расследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области

И. о. главы Рамонского района Воронежской области назначен Юрий Болгов

Болгов является заместителем главы района Николая Фролова, на которого ранее было совершено покушение

ТАСС, 26 декабря. Обязанности главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, пострадавшего в результате покушения, на время больничного будет исполнять его заместитель Юрий Болгов, курирующий сферы АПК, экологии, экономики и инвестиций, сообщили ТАСС в администрации района.

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Фролов получил ранения в четверг в результате взрыва самодельного устройства и был госпитализирован в областную больницу Воронежа, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.

"Обязанности главы на время больничного исполняет один из его заместителей - Юрий Болгов", - сказал собеседник агентства.

Юрий Болгов занимает пост одного из трех заместителей главы администрации Рамонского района Воронежской области. Болгов курирует отрасли АПК, экологии, экономики и инвестиций в районе, отвечает за развитие промышленных и торговых предприятий, муниципальный земельный контроль.

Теги
РоссияВоронежская областьРасследование покушения на главу Рамонского района Воронежской области
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