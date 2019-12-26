Что известно о покушении на главу Рамонского района Воронежской области

26 декабря в Воронежской области произошло покушение на главу Рамонского района Николая Фролова. В результате инцидента чиновник получил ранения. По данным региональных властей, его жизни ничего не угрожает. Он проходит лечение в одном из воронежских медучреждений.
- По данным правоохранительных органов региона, Фролов получил ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, когда садился в свою машину.
- Власти Воронежской области держат ситуацию на контроле, а также оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.
- Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.
- Заместитель губернатора области Виталий Шабалатов считает, что глава Рамонского района не имел явных конфликтов. Он также добавил, что Фролов хорошо зарекомендовал себя на своем посту.
- 43-летний Николай Фролов является уроженцем региона. Должность главы Рамонского района он занял в июле 2018 года.