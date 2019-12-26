Что известно о покушении на главу Рамонского района Воронежской области

26 декабря в Воронежской области произошло покушение на главу Рамонского района Николая Фролова. В результате инцидента чиновник получил ранения. По данным региональных властей, его жизни ничего не угрожает. Он проходит лечение в одном из воронежских медучреждений.

По данным правоохранительных органов региона, Фролов получил ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, когда садился в свою машину.

Власти Воронежской области держат ситуацию на контроле, а также оказывают всю необходимую помощь пострадавшему.

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

Заместитель губернатора области Виталий Шабалатов считает, что глава Рамонского района не имел явных конфликтов. Он также добавил, что Фролов хорошо зарекомендовал себя на своем посту.

43-летний Николай Фролов является уроженцем региона. Должность главы Рамонского района он занял в июле 2018 года.