Власти Воронежской области: пострадавший при покушении Фролов не имел явных конфликтов

ТАСС, 26 декабря. Глава Рамонского района Воронежской области, на которого было совершено покушение, не имел ни с кем заметных конфликтов. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора региона Виталий Шабалатов.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе покушение, связанное со служебной деятельностью главы района.

"Конфликтов, которые были бы на поверхности и нам известны - таких нет. Он зарекомендовал себя достаточно хорошо, требовательным [руководителем]", - сказал Шабалатов, отвечая на вопрос ТАСС о конфликтах Фролова, связанных с деятельностью на посту главы района.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что Фролов получил ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства. По данным источника в экстренных службах, он доставлен в реанимацию.

Фролову 43 года, он уроженец Воронежской области. Имеет два высших образования по специальностям "агроном" и "инженер". С 2005 года работает в органах муниципальной власти. Администрацию Рамонского района возглавляет с июля 2018 года. Женат, у него две дочери.

Рамонский район располагается в 37 км от Воронежа, по территории муниципального образования проходит федеральная трасса М-4 Дон. В районе есть железнодорожная станция Рамонь и подъездные пути к аэропорту "Воронеж", развито сельское хозяйство, производство кондитерских изделий, пластиковой упаковки.