Захарова: "Северный поток - 2" никаким образом не затрагивает США, это "европейское дело"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" не касается США, это исключительно европейское дело. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Международное обозрение" в эфире телеканала " Россия-24 " в пятницу.

"Если бы "Северный поток - 2" каким-то образом затрагивал территорию, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы. Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами", - сказала она.