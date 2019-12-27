{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: "Северный поток - 2" никаким образом не затрагивает США, это "европейское дело"

Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в проект, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Проект "Северный поток - 2" не касается США, это исключительно европейское дело. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Международное обозрение" в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Если бы "Северный поток - 2" каким-то образом затрагивал территорию, которая принадлежала бы США, я еще могу понять разговор о вовлеченности Вашингтона в эти вопросы. Это вообще европейское дело. Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами", - сказала она.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Посол России: Москва будет последовательно работать с будущим австрийским правительством
По словам Дмитрия Любинского, программа работы предстоит "действительно насыщенная"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС