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В МИД России осудили теракт в Сомали, жертвами которого стали 90 человек

В дипведомстве заявили, что эта "очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. МИД РФ осуждает теракт в столице Сомали Могадишо, в результате которого погибли 90 человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте внешнеполитического ведомства.

"По поступающей информации, 28 декабря в результате подрыва автомашины, начиненной взрывчаткой, на одной из оживленных улиц столицы Сомали, г. Могадишо погибло 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских и 73 мирных жителя. Решительно осуждаем этот варварский террористический акт, жертвами которого стали мирные граждане", - отметили в МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что эта "очередная кровавая вылазка экстремистов направлена на дестабилизацию ситуации в Сомали".

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Россия в качестве постоянного члена СБ ООН будет и далее поддерживать усилия федерального правительства Сомали по достижению национального примирения и подготовке парламентских и президентских выборов в 2020-2021 гг.", - отметили в МИД РФ.

Как сообщил ранее в Twitter член федерального парламента Сомали Абдуразак Мухаммед, число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в Могадишо превысило 90 человек.

В 2004 году на территории Сомали была образована радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб". С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" Ахмед Абди Годан объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

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