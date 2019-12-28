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Слуцкий: Россия на международном уровне призовет к мерам по защите исторической памяти

По мнению депутата, в некоторых европейских странах "идет целенаправленная политика по фальсификации истории Второй мировой войны"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Российская сторона будет на всех международных площадках требовать принятия мер, в том числе законодательных, для защиты исторической памяти о Второй мировой войне. Об этом ТАСС в субботу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя сообщение об осквернении в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

"Совершенно точно не стоит опускать руки, особенно в преддверии 75-летия Великой Победы. На всех международных площадках, в том числе ООН, ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), ПА ОБСЕ (Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), мы, как наследники победителей, намерены призвать принять меры, в том числе законодательного характера, для сохранения исторической памяти. Мы также выступаем за единые европейские образовательные стандарты, которые не допустят вымарывания из общей истории роли СССР в разгроме фашизма. Это крайне важно для предотвращения рецидива коричневой чумы в мире", - сказал Слуцкий.

При этом, по его словам, российская сторона надеется, что президент Чехии Милош Земан, который в пятницу сообщил, что может пересмотреть планы участия в мае 2020 года в московских торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за российского подхода к оценке ввода войск Варшавского договора (ВД) в Чехословакию в августе 1968 года, все же приедет на празднования в Москву.

В целом, констатировал глава комитета, в ряде государств Европы "идет целенаправленная политика по фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотру ее итогов адептами реваншизма", в некоторых столицах "идеология исторической лжи возведена на государственный уровень". "В угаре русофобской истерии сносятся памятники и выкорчевываются могилы советским воинам-освободителям, а преступления вандалов остаются безнаказанными", - заключил Слуцкий.

Ранее стало известно, что неизвестные вандалы в очередной раз осквернили памятник маршалу Коневу на площади Интербригады в шестом районе чешской столицы. В настоящее время, как сообщил ТАСС представитель Минобороны РФ в Чехии по военно-мемориальной работе Алексей Трякин, памятник приведен в надлежащий вид.

Теги
Земан, МилошЧехияРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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