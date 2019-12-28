Зампостпреда России заявил, что в ООН не обсуждается отправка миссии на Украину

ООН, 28 декабря. /ТАСС/. Никто не выносил на обсуждение Совета Безопасности ООН новых предложений об отправке миссии в Донбасс. Об этом в субботу заявил ТАСС первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"В практическом плане по этой теме после саммита в "нормандском формате" никаких изменений не было, - прокомментировал он заявление временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о целесообразности введения в Донбасс сил под эгидой ООН. - На обсуждение в Совбез вопрос об отправке миссии не выносился".

При этом дипломат подтвердил, что российское предложение 2017 года о развертывании Миссии ООН по поддержке СММ ОБСЕ "остается на столе". Решение о запуске подобных операций принимается Советом Безопасности ООН.

В пятницу в интервью украинскому изданию "Зеркало недели" Тейлор заявил, что с точки зрения США урегулирование конфликта в Донбассе должно в конечном счете привести к восстановлению полного контроля Киева над этим регионом, а введение контингента ООН могло бы стать "промежуточным шагом" в этом направлении.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин высказал идею размещения на линии соприкосновения в Донбассе охранной миссии ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Чуть позже он отметил, что миссия могла бы находиться и в других районах Донбасса, где работает ОБСЕ. В Киеве с данным форматом не согласились, заявив о необходимости размещения миссии на всей территории региона, включая участок границы с Россией, причем не с функциями охраны наблюдателей ОБСЕ, а с целью разоружения сил республик и создания временной администрации.