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В Кремле отметили, что передача американцами данных о готовящихся терактах дала результат

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информация была передана американцами сначала по линии спецслужб и затем уже доложена Владимиру Путину

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Кремль считает результативным взаимодействие РФ и США, касающееся информации о готовившихся терактах. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил главу Белого дома за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ. Позднее ФСБ России сообщила, что на основании информации, предоставленной США, 27 декабря были задержаны двое российских граждан, готовивших теракты в Санкт-Петербурге на новогодних праздниках.

Как подчеркнул Песков, информация была передана американцами сначала по линии спецслужб и затем уже доложена президенту. Напомнив о задержании двух подозреваемых, пресс-секретарь президента подчеркнул, что "это более чем красноречиво говорит о результативности" данной работы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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