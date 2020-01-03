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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Слуцкий предположил, что ситуация в Ираке может стать темой для обсуждения в Совбезе ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что "американцы перешли "красную черту", и в этот раз последствия могут стать самыми серьезными"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ситуация с ударами США по объектам в Сирии и Ираке могла бы стать темой для обсуждения в Совете безопасности ООН. Об этом в пятницу ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

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"Американцы перешли "красную черту", и в этот раз последствия могут [стать] самыми серьезными. Иран уже пообещал отомстить и дать "сокрушительный ответ", - сказал он, призвав Тегеран "избегать дальнейших шагов, способных привести к резкому ухудшению обстановки в регионе и действовать в правовом поле".

"И я не исключал бы здесь необходимости рассмотрения всей ситуации в Совбезе ООН", - добавил депутат.

Слуцкий также подчеркнул, что "беззаконное убийство Сулеймани" было "варварской провокацией" со стороны США. "Ни к чему, кроме эскалации напряженности в регионе, она не приведет, - резюмировал депутат. - Также выражаю соболезнования всему иранскому народу. Генерал Сулеймани был его верным сыном".

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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