Слуцкий предположил, что ситуация в Ираке может стать темой для обсуждения в Совбезе ООН

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ситуация с ударами США по объектам в Сирии и Ираке могла бы стать темой для обсуждения в Совете безопасности ООН. Об этом в пятницу ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада.

"Американцы перешли "красную черту", и в этот раз последствия могут [стать] самыми серьезными. Иран уже пообещал отомстить и дать "сокрушительный ответ", - сказал он, призвав Тегеран "избегать дальнейших шагов, способных привести к резкому ухудшению обстановки в регионе и действовать в правовом поле".

"И я не исключал бы здесь необходимости рассмотрения всей ситуации в Совбезе ООН", - добавил депутат.

Слуцкий также подчеркнул, что "беззаконное убийство Сулеймани" было "варварской провокацией" со стороны США. "Ни к чему, кроме эскалации напряженности в регионе, она не приведет, - резюмировал депутат. - Также выражаю соболезнования всему иранскому народу. Генерал Сулеймани был его верным сыном".