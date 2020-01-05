Косачев приветствует решение парламента Ирака вывести иностранных военных из страны

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал решение парламента Ирака о прекращении иностранного военного присутствия в стране достойным уважения.

"Молодцы и красавцы, коллеги в Ираке. Браво. Достойно уважения. Суверенитет и национальное достоинство высшей пробы, так как они и не снились потерявшим берега американцам", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"И никак не это решение - разрушение антитеррористической коалиции, как, скорее всего, сейчас заявят в Вашингтоне. Коалицию предали сами американцы, посчитав возможным под благородными знаменами протаскивать собственную, исключительно проамериканскую, а не глобальную повестку дня в деле противодействия терроризму", - добавил сенатор.

Он предположил, что такое развитие событий "никак не входило в планы Вашингтона".

Решение парламента Ирака

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани. Он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".