Слуцкий: парламент Ирака закономерно отреагировал на нарушение суверенитета страны

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Решение парламента Ирака о прекращении иностранного военного присутствия в стране стало закономерной реакций на нарушение суверенитета со стороны США - убийство на иракской территории иранского генерала Касема Сулеймани, которое может вызвать опасения и среди других союзников Вашингтона. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции во главе с США. Это закономерная реакция на грубейшее нарушение Вашингтоном суверенитета страны и убийство на ее территории официального лица Ирана - генерала Сулеймани", - сказал он.

По слова главы комитета, президент США Дональд Трамп "перешел "красную черту", санкционировав операцию по варварскому уничтожению иранского генерала и продолжая угрожать новым нанесением ударов". "Вашингтону следовало понимать, что подобное вероломство повлечет за собой последствия. Многие другие страны, где есть американское военное присутствие, теперь могут задуматься насчет того, не решит ли Пентагон и на их территории ликвидировать неугодных руководству США лиц", - добавил Слуцкий.

"Теперь реакция в той или иной форме должна последовать и со стороны Совбеза ООН, без внимания такие провокации оставлять нельзя", - резюмировал он.

Решение парламента Ирака

В принятой на экстренном заседании Совета представителей резолюции депутаты парламента Ирака "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции".

В частности, говорится в решении парламента, "правительство должно предпринять практические шаги по прекращению любого иностранного военного присутствия, запрещению использования воздушного пространства страны, а также отзыву запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)".

Резолюция была принята депутатами при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.

Вслед за этой атакой Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани. Он также указал на то, что "Америка несет всю ответственность за последствия этой преступной авантюры", совершив "самую большую стратегическую ошибку".