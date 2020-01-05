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Слуцкий назвал решение Ирана по СВПД ответом на политику давления со стороны США

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, "убийство генерала Касема Сулеймани авиаударом США стало последней каплей"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Решение Ирана о дальнейшем сокращении обязательств, обозначенных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), стало ответом на провокационное давление со стороны США, заявил в воскресенье журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это прямой ответ Тегерана на последовательное нагнетание обстановки и провокационное давления со стороны Вашингтона", - сказал он. По словам депутата, "убийство генерала Касема Сулеймани авиаударом США стало последней каплей".

"Таким образом, результат многолетних дипломатических усилий ведущих мировых держав по заключению СВПД был сведен на нет той же американской ракетой в районе аэропорта Багдада", - добавил Слуцкий.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы ИранаСлуцкий, Леонид ЭдуардовичГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Слуцкий: парламент Ирака закономерно отреагировал на нарушение суверенитета страны
Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что президент США Дональд Трамп "перешел "красную черту", санкционировав операцию по варварскому уничтожению иранского генерала и продолжая угрожать новым нанесением ударов"
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