Постпред РФ в Вене: ядерная программа Ирана останется под международным контролем МАГАТЭ

ВЕНА, 6 января. /ТАСС/. Иранская ядерная программа останется под строгим международным контролем после заявления Тегерана о новом этапе сокращения обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Об этом сообщил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, Иран объявил, что его ядерная программа будет разрабатываться исключительно на основе технических потребностей. "Это решение пока не содержит ответов на все вопросы. Потребуется время, чтобы прояснить общую картину и понять новую реальность, - написал Ульянов в Twitter. - Однако Иран подтверждает, что его сотрудничество с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии - прим. ТАСС) будет продолжаться, как и прежде. Это означает, что ядерная программа останется под строгой международной проверкой, в том числе на основании дополнительного протокола. С точки зрения ядерного нераспространения, это имеет первостепенное значение".

В воскресенье Иран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке 2015 года. Новый шаг Тегерана предполагает, что он не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана.