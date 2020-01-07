Захарова заявила, что США прикрывают свои ошибки выдуманными предлогами

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. США всегда прикрывали свои ошибки выдуманными предлогами и некими внешними факторами. Об этом во вторник в интервью радио " Комсомольская правда " заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении уже многих лет целый ряд политических деятелей в Соединенных Штатах Америки, у которых сконцентрированы различные рычаги власти <...> регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами. Либо изначально в качестве провокаций создают некие ситуации, которые затем приписываются внешним факторам <...> Либо ошибки, которые совершались, прикрывались и оправдывались этим набором внешних факторов", - отметила Захарова в эфире радиостанции, комментируя ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.

Захарова также подчеркнула, что США многократно обвиняли "во всех бедах" Россию, Китай и ряд стран Ближнего Востока. Подобную стратегию, по ее мнению, Вашингтон избрал и в нынешней ситуации.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".