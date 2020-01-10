В Совфеде выразили надежду на сохранение мира и стабильности в Абхазии

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Абхазия является стратегическим партнером для России и, в частности, Крымского полуострова в Причерноморском регионе, поэтому в РФ рассчитывают на сохранение мира, политической и экономической стабильности в республике. Об этом сообщила в пятницу ТАСС сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

"Для нас важно, чтобы Абхазия продолжала избранный ею демократический курс, как независимое суверенное государство. Для нас чрезвычайно важно, чтобы народ Абхазии жил в мире и стабильности. Учитывая, что Абхазия является нашим стратегическим партнером, нашим дружеским соседом, Россия искренне заинтересована в развитии Абхазии, ее экономической и политической стабильности", - сказала Ковитиди, которая принимала участие в наблюдении за прошедшим в 2019 году в Абхазии первым туром президентских выборов в составе делегации верхней палаты российского парламента.

Сенатор напомнила, что Россия признает Абхазию как независимое суверенное государство. "Демократический выбор народа Абхазии Россия поддерживала, поддерживает сегодня и будет поддерживать. И Россия сохраняет за собой принцип невмешательства в вопросы суверенных независимых государств", - добавила она.

В апреле 2016 года Абхазия и Крым подписали соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. В его рамках в Сухуме и Симферополе прошли два заседания межправкомиссии, где стороны говорили о развитии отношений. Экспортно-импортные операции между российским регионом и закавказским государством достигли в прошлом году 65 млн руб.