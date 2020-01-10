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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Рябков: Россия считает полезным посредничество Японии в переговорах Ирана и США

Политика максимального давления на Тегеран со стороны Вашингтона не принесет результатов, отметил замглавы МИД РФ

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Россия считает полезным посредничество Японии в переговорах между Ираном и США на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам встречи со своим японским коллегой Такэо Мори в рамках 11-го раунда российско-японского стратегического диалога.

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"Мы обменялись оценками, что сейчас можно предпринять в интересах недопущения дальнейшего нарастания напряженности в регионе [Ближнего Востока]. Японская сторона в последние месяцы прилагает определенные усилия на политико-дипломатическом треке, и мы считаем, что работа, по сути являющаяся посредничеством между Вашингтоном и Тегераном, в данной ситуации весьма полезна", - сказал он.

По его словам, политика максимального давления на Иран со стороны США не принесет результатов. "Мы считаем, что опрометчивый шаг в русле повышения ставок может обернуться бедой. Мы призываем США, на которых, по сути, лежит вся ответственность за обострение ситуации, не оказываться в плену собственных иллюзий, что политика так называемого максимального давления на Тегеран может оказаться результативной. Нужных США результатов эта политика не принесет, а лишь спровоцирует дальнейшие витки напряженности и нарастание риска открытого конфликта", - сказал он.

Рябков также сообщил, что обсудил с японским коллегой Такэо Мори озабоченность Москвы по поводу укрепления японо-американского стратегического союза. "Объем тем, которые были рассмотрены, потребовал времени. В частности, [обсудили] комплекс вопросов, связанных с нашей озабоченностью в русле материального укрепления японо-американского союза, с наращиванием возможностей ПРО [США]", - сказал он.

Япония не убедила Россию, что установки ПРО Aegis Ashore будут размещены исключительно для ее обороны, констатировал замглавы МИД РФ.

Теги
ЯпонияСШАИранРоссияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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